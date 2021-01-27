Компания Apple вернула себе звание владельца самого дорогого бренда в мире, а в России самым дорогим брендом признан «Сбер». Такие данные очередного ежегодного рейтинга самых дорогих брендов мира от британской консалтинговой компании Brand Finance приводятся в опубликованном накануне материале РБК .

Apple возглавила рейтинг впервые с 2016 года. Стоимость бренда компании аналитики оценили в 263,3 млрд долларов. Apple стала второй компанией в истории, чей бренд по стоимости превысил отметку в 200 млрд долларов. Первой такой компанией стал в прошлом году американский интернет-ретейлер Amazon, который занимал первое место в рейтинге самых дорогих брендов последние три года, с 2018-го по 2020-й.

С 2016 года, когда Apple в последний раз занимала первое место в рейтинге, бренд компании подорожал почти в два раза — пять лет назад его оценивали в 145,9 млрд долларов. Всего за год бренд Apple подорожал на 87%. Brand Finance объясняет свою оценку диверсификацией бизнеса технологической компании. «В последние пять лет Apple начала сосредоточивать свои усилия на разработке стратегий роста, не завязанных на один только iPhone, на который в 2020 году пришлась половина продаж по сравнению с двумя третями в 2015 году. Политика диверсификации привела к расширению бренда в цифровые и подписные сервисы, включая App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV и Apple Arcade. Только в первый день нового года клиенты App Store потратили 540 млн долларов на цифровые товары и услуги», — пояснили аналитики.

На втором месте в рейтинге оказалась компания Amazon. Стоимость ее бренда Brand Finance оценила в 254,2 млрд долларов, с прошлого года она выросла на 15%. Аналитики указывают, что интернет-ретейлер оказался одной из немногих компаний, которые сумели получить выгоду от пандемии и связанных с нею ограничений. Они спровоцировали скачок стоимости бизнеса, связанного с онлайн-продажами.

На третьем месте оказался бренд Google стоимостью 191,2 млрд долларов. Он за год подорожал всего на 1%. «Немного отставая от конкурентов в плане диверсификации, Google в результате пандемии впервые в истории зафиксировал снижение доходов. Подавляющая часть доходов поступает компании от рекламы, сегмент которой сильно пострадал в прошлом году из-за сокращения маркетинговых бюджетов», — пояснили свою оценку аналитики.

В список самых дорогих брендов мира также вошли:

Microsoft (140,43 млрд долларов);

Samsung (102,6 млрд долларов, занимает пятое место в общем рейтинге и первое среди всех компаний за пределами США);

Walmart (93,1 млрд долларов);

Facebook (81,4 млрд долларов);

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, 72,7 млрд долларов, самый дорогой китайский бренд).

Самым дорогим российским брендом оказался «Сбер», он занимает 180-е место. СберБанк остается владельцем самого дорогого российского бренда по версии Brand Finance с 2017 года.

Кроме СберБанка в списке 500 самых дорогих брендов есть еще две российские компании: на 304-м месте расположился «Газпром», на 360-м — «ЛУКОЙЛ».



Помимо рейтинга самых дорогих брендов компаний, Brand Finance ежегодно готовит аналогичный рейтинг брендов стран. Бренд «Россия» в 2020 году аналитики компании оценили в 828 млрд долларов. За время пандемии он подешевел на 132 млрд.