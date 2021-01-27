Президент РФ Владимир Путин в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил важность роли государства в регулировании рынка труда на фоне структурных изменений, вызванных активным внедрением новых технологий. Он отметил, что последние 20 лет заложили фундамент для «четвертой промышленной революции», которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений.

«Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего имею в виду на рынке труда. А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы, причем зачастую это так называемый средний класс, а это основа любого современного общества», — сказал Путин в ходе форума.

Он добавил, что дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства. «Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне очевидно требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки», — заключил он.