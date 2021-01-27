Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями, заявил президент России Владимир Путин.

«Нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой… Кстати говоря, мне об этом часто очень говорят представители реального сектора экономики из многих стран мира, я думаю, что участники сегодняшней встречи из бизнеса тоже с этим согласятся… Так вот, разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват серьезными непредсказуемыми потрясениями», — сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием, добавил он.