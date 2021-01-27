Арбитражный суд Москвы в среду зарегистрировал иск «Открытие Холдинга», бывшего основного акционера банка «Открытие», к его дочерней структуре — кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) — о взыскании более 437 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

К рассмотрению иск пока не принят, основания исковых требований в карточке дела не указаны.

Как сообщила адвокат Наталия Пынникова, представляющая в судах интересы «Открытие Холдинга», иск связан с задолженностью ответчика по нескольким договорам займа.

«Открытие Холдинг» (ранее — финансовая корпорация «Открытие») — российская финансовая компания, предоставлявшая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги по управлению активами. В феврале подала заявление о своем банкротстве, которое пока судом не рассмотрено. До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» на тот момент были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, ВТБ, группа «ИСТ» Александра Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и Александр Мамут.

Otkritie Investments Cyprus Limited на 100% принадлежит «Открытие Холдингу» и выполняла функции инвестиционной структуры «Открытие» за пределами России.