Пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн», абоненты компании «МегаФон» получили возможность узнавать о сумме рекомендованного платежа, не обращаясь напрямую к оператору связи. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенту необходимо войти в раздел «Платежи», каталог «Мобильная связь» и выбрать поставщика услуги — компанию «МегаФон». Далее нужно ввести и подтвердить номер телефона. Сервис отправляет оператору запрос проверки номера, в ответ на который приходит сумма платежа, рассчитанная поставщиком услуги.

«Теперь нашим клиентам — абонентам «МегаФона» не нужно осуществлять лишних действий для того, чтобы грамотно управлять своими платежами за услуги связи. В «СберБанк Онлайн» они могут увидеть сумму рекомендованного платежа, оплатить услугу и всегда оставаться в доступе», — комментирует директор дивизиона «Платежи и переводы» Кирилл Дмитриев.