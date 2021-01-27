Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 52 копейки к предыдущему закрытию и составил 75,605 рубля. С начала торговой сессии было проведено 67,3 тыс. сделок на 3,9 млрд долларов, диапазон котировок — 74,84—75,9825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,4075 рубля, увеличившись на 2 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 363,1 млн евро по курсам от 91,0375 до 91,9 рубля за евро.

Доллар активно дорожает и уже поднялся к 75,65 рубля, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«На рынке все циклично, восстановление позиций доллара не удивляет. Пока за долларом остается торговый диапазон в рамках 74—76 рублей, но в случае закрепления над 76,15 ситуация станет еще логичнее, тогда пара доллар/рубль войдет в границы отметки 76—77 рублей. Это наиболее комфортный для рынка и экономики коридор. Евро стоит 91,38 рубля и ведет себя спокойно, оставаясь в диапазоне 90—92 рублей», — комментирует эксперт.