Предложения Минфина РФ по выплате государственными компаниями дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные и разовые статьи, находятся в аппарате правительства, решение пока не принято. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Пока еще решение не принято, документ в аппарате правительства», — сказал он.

Законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Однако в 2016 году Минфин РФ подготовил проект постановления правительства, согласно которому норма по выплате дивидендов госкомпаниями на уровне не менее 50% от прибыли становится постоянной. Тем не менее некоторые крупнейшие компании — плательщики дивидендов в бюджет добились индивидуального подхода.