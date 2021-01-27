Агентство по страхованию вкладов требует взыскать с шести бывших контролирующих лиц АО «ЮжУралЖАСО» убытки в общем размере 458 млн рублей. Сообщение об иске, направленным в Арбитражный суд Москвы 22 января 2021 года, опубликовано в среду, 27 января, на сайте агентства.

Центробанк в январе 2018-го приостановил действие лицензий «ЮжУралЖАСО» за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, а в феврале того же года в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства отозвал лицензии. В мае 2018 года компания была признана банкротом, полномочия конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Заявление подано в отношении Копылова А. В., Беловой Т. В., Снежко В. О., Чермашенцева А. И., Руськиной И. В., Гундорова С. В., говорится в сегодняшнем релизе. Уточним, что на сохранившемся сайте «ЮжУралЖАСО» Снежко Виталий Олегович указан в разделе «Руководство» . Вместе с тем на страничке со сведениями о компании говорится, что ее единоличным исполнительным органом являетсягенеральный директор Белова Татьяна Викторовна. В открытых источниках также есть старая информация о Беловой как о гендиректоре компании и о Сергее Валентиновиче Гундорове как о председателе совета директоров. Из других открытых источников следует , что в определенное время должность гендиректора «ЮжУралЖАСО» занимал Копылов Александр Викторович. Имена еще двух ответчиков встречаются вместе и в привязке к «ЮжУралЖАСО», например, в материалах по одному из судебных исков : так, один из договоров по имуществу (нежилому помещению), которое является предметом тяжбы, подписан между генеральным директором ООО «Актив Плюс» Чермашенцевым Александром Ивановичем и Руськиной Ириной Владимировной, представляющей по доверенности «ЮжУралЖАСО» и ряд других компаний из судебных материалов.

Относительно иска к бывшим контролирующим лицам страховщика в сообщении АСВ разъясняется, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, ответчиками были «совершены неправомерные действия по отчуждению имущества, в том числе в пользу аффилированных лиц, без равноценного встречного исполнения, а также участию в транзитных сделках по приобретению объектов недвижимости, ранее принадлежавших другим страховым организациям, с убытком для страховщика».

«Кроме того, контролировавшие страховую организацию лица вносили денежные средства в уставный капитал компании, не осуществляющей реальную хозяйственную деятельность, и безосновательно перечисляли денежные средства, в том числе в пользу аффилированных лиц. Агентством также установлено, что в страховой организации осуществлялись действия по созданию заведомо невозвратной дебиторской задолженности контрагентов, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также по заключению и исполнению договора облигаторного страхования груза с аффилированной компанией-нерезидентом, целью которого являлся вывод активов. Помимо этого в ходе конкурсного производства были выявлены действия контролировавших страховую организацию лиц по заключению и исполнению трудового договора с лицом, не соответствующим требованиям законодательства, предъявляемым к должности генерального директора страховой организации; непередаче документации временной администрации и конкурсному управляющему», — отмечается в сообщении АСВ.

Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения упомянутых лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, заключают в агентстве.



Летом 2018 года Центробанк сообщал, что обнаружил в деятельности бывшего руководства и собственников страховой компании «ЮжУралЖАСО» признаки осуществления операций, направленных на вывод активов.