Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, на первом заседании в 2021 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком, передает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%», — говорится в сообщении регулятора.

Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы ФРС планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными, по крайней мере на 40 млрд долларов ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. «Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий», — добавил регулятор.

В ФРС подчеркнули, что пандемия COVID-19 продолжает оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив как в США, так и во всем мире. «Темпы восстановления экономической активности и занятости в последние месяцы замедлились, причем слабость была сосредоточена в секторах, наиболее сильно пострадавших от пандемии», — отметили там, добавив, что дальнейшее развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения вируса, а также от прогресса в вакцинации населения.



За действия по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали все члены комитета. Следующее заседание американского регулятора состоится 17 марта, а публикация его итогов будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.

На пресс-конференции по итогам заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.

«Мы далеки от полного восстановления. Из-за пандемии безработными остаются около 9 миллионов человек», — отметил он. «Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется время, чтобы добиться существенного дальнейшего прогресса», — добавил председатель Федрезерва. Он пояснил, что пока эти цели не будут достигнуты, США намерены следовать адаптивной денежно-кредитной политике. Пауэлл в очередной раз констатировал, что перспективы экономики США остаются «крайне неопределенными». «Зафиксированный в последние месяцы рост числа случаев заболевания COVID-19, рост числа связанных с пандемией госпитализаций и смертей создает колоссальные трудности для миллионов американцев и тяжелым бременем ложится на экономическую активность и создание рабочих мест», — указал он.

По словам Пауэлла, он не ожидает, что инфляция поднимется гораздо выше целевого уровня в 2%, однако у ФРС «есть инструменты для решения» данного вопроса. Глава американского ЦБ указал, что при небольшом повышении этого показателя власти не будут принимать каких-либо значительных мер, а будут только наблюдать за ним. В данный момент уровень инфляции ниже 2%.

«Я бы также добавил, что сейчас нет ничего важнее для экономики, чем вакцинирование людей. Если подумать об уязвимости экономики, я бы упомянул бары и рестораны. Это 400 тысяч рабочих мест, которые мы потеряли в прошлом месяце, и это все из-за пандемии», — подчеркнул председатель ФРС, сообщив, что сам уже сделал прививку.

