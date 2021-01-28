Определитель номера, выявление подозрительных переводов, подстройка под поведение пользователей и другие сервисы ввели банки для защиты клиентов от злоумышленников, пишут «Известия» . Об этом рассказали в кредитных организациях. Так, Хоум Кредит Банк разработал и внедрил новые правила работы в дистанционных каналах, система безопасности оценивает большой объем данных показателей (IMEI-номер, IP-адрес, ОС устройства и другие параметры). В случае подозрения на незаконные действия операция будет отменена или направлена на дополнительную проверку. В Тинькофф Банке разработали бесплатный определитель номера и систему, которая может приостановить нетипичные операции по карте клиента до выяснения обстоятельств, фиксируя поступивший человеку подозрительный звонок.

В Московском Кредитном Банке ввели систему, которая подстраивается под особенности поведения пользователей различных социальных групп для их защиты. Также финансовые организации активно информируют пользователей о новых видах мошеннических схем. В ВТБ запустили систему, которая позволяет выявить и предотвратить мошенничества с удаленным управлением устройствами клиентов. Банк «Открытие» централизованно просматривает более 15 систем компании, что позволяет создавать общие критерии для выявления подозрительных переводов и быстрее реагировать на изменения мошеннических схем.

Эксперт ЦБ предложил банкам брать на себя ущерб клиентов от мошенников Руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Юрий Божор также отметил, что банкам следует конкурировать за клиента в том числе и по степени защищенности их услуг и продуктов.

По словам экспертов, в 2020 году банки активно усиливали защиту онлайн-операций для противодействия атакам методами социальной инженерии и выполняли требования НСПК по безопасности Системы быстрых платежей, улучшали мониторинг установки на устройства клиентов вредоносного ПО. Банки внедряют системы, основанные на интеллектуальных системах защиты от фрода, а также риск-ориентированную аутентификацию. Сейчас основной угрозой для банков стали инсайдерские утечки персональных данных клиентов, которые в дальнейшем используются для хищений с помощью методов социальной инженерии, считают эксперты. Практически единственный способ снизить число таких мошенничеств — пресекать утечки данных, которыми затем пользуются преступники.