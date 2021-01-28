Министерство труда и социальной защиты разработало проект постановления, которое даст возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России электронно — в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг — либо через многофункциональные центры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Сегодня получить пенсионные накопления при наступлении соответствующих оснований можно тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. По данным Минтруда, большую часть средств получают именно в виде единовременной выплаты (98,7%). Для это граждане обязаны подать заявление в территориальное отделение ПФР (по месту назначения пенсии или месту жительства) или в офис негосударственного пенсионного фонда, а также представить паспорт и СНИЛС (или нотариально заверенные копии, в том числе при передаче документов почтой), а также справку из ПФР о праве на страховую пенсию.

«Необходимость лично представить документы в офис фонда или направить их по почте создает ряд проблем для граждан и увеличивает срок назначения пенсии. Кроме того, документы, отправляемые по почте, должны быть заверены нотариально, что требует посещения нотариуса. В период распространения коронавирусной инфекции визиты в общественные места, особенно для граждан пенсионного возраста, нежелательны», — пояснили ТАСС в НПФ «Сафмар».

Некоторые НПФ могут принимать заявления и документы о назначении накопительной пенсии в электронном виде, однако порядок и возможность подачи соответствующих документов для назначения единовременной выплаты в электронном виде не определены, добавили там.

Минтруд России предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений в ПФР в электронной форме (в личном кабинете фонда или на портале госуслуг) или через МФЦ, а в НПФ — в электронной форме.

Проект соответствующего постановления направлен Минтрудом на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, рассказали в ведомстве. Согласно этому проекту (есть в распоряжении ТАСС), подавать электронно можно будет такие документы, как СНИЛС (который сейчас имеет электронную версию наравне с бумажным или пластиковым носителем). В свою очередь копии документов, направляемые в электронной форме, должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной подписью нотариуса, то есть тоже могут быть получены в электронном виде без личного визита в его офис. Заявление на единовременную выплату и справка из ПФР также станут электронными.

В Минтруде добавили, что также рассматривают предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов предоставить возможность подачи документов через МФЦ и тем россиянам, чьи накопления находятся не только в ПФР, но и в НПФ, однако окончательное решение по этому вопросу еще не вынесено.



«Практическая реализация этого предложения требует детальной проработки. Если инфраструктура взаимодействия с ПФР уже сформирована и реализация предложения по обмену документами между ПФР и МФЦ возможна в короткие сроки, то практика взаимодействия через МФЦ с негосударственными пенсионными фондами на данный момент не сформирована», — пояснили в ведомстве.