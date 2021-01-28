Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский Кредит» Владимира Кима, пишет «Коммерсант» . Как следует из материалов дела, Ким обвиняется в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере и трех особо крупных растратах. Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский Кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М Банк и «Российский Кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд и 126 млрд рублей соответственно. Тогда в отношении Мотылева и неустановленных лиц СКР возбудил уголовное дело по факту хищения 700 млн рублей из М Банка.

Мотылев еще до возбуждения уголовного дела успел уехать в Лондон и был объявлен в международный розыск, а каждому из его сообщников в августе прошлого года Гагаринский райсуд Москвы назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.

По указанию Мотылева фигуранты открыли в «Российском Кредите» счета фирмам-однодневкам, включая ООО «ЛигалВерсия». Затем в схеме задействовали фирму Станислава Маркеева, которая получила в М Банке кредит в размере 700 млн рублей якобы на покупку высоколиквидных ценных бумаг у ООО «ЛигалВерсия». На самом деле векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег.

Вынесен приговор по делу о хищениях в М Банке Вину подсудимых в особо крупном мошенничестве суд счел полностью доказанной.

В этом деле есть и фамилия Владимира Кима, который в структуре Мотылева отвечал за корпоративное межбанковское кредитование. Ранее Маркеев утверждал, что займы на 700 млн рублей, 800 млн рублей и 500 млн рублей его БДУ брало в М Банке и «Российском Кредите» по просьбе именно Кима. По словам адвокатов Маркеева, незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М Банком и «Роскредитом» якобы для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ.

Представители защиты сообщили, что своей вины Владимир Ким не признает.