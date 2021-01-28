Если гипотетически предположить одномоментный крах доллара ввиду резкого обвала его обменного курса, дефолта США или же неожиданной валютной или административной реформы в Америке, то курс валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, резко упадет вместе с долларом. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят прежде всего котировки резервных валют (евро, швейцарского франка, фунта стерлингов, иены), а также вырастут в цене валюты развитых стран: норвежская, датская и шведская кроны, канадский, сингапурский и австралийский доллар», — отметила эксперт.

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес).

О крахе доллара говорят уже 20 лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.

«Если же говорить не о моментном крахе доллара, а рассматривать возможность постепенного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то для рубля также есть угроза, поскольку инвестиционный и спекулятивный капитал будут искать «тихие гавани» в виде рынков капитала экономик развитых стран», — говорит Степанова.



С конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности. «Режим free float несет в себе много рисков валютной стабильности в России в условиях санкционных, геополитических и «коронакризисных» ограничений российской экономики», — подытожила эксперт.