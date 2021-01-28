Банк России видит ряд негативных моментов в ипотечном кредитовании, которые при сохранении текущих тенденций могут привести к накоплению рисков, сообщил журналистам директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Пока какого-либо перегрева или «пузыря» регулятор не наблюдает.

Согласно данным Центробанка, по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля банков (с корректировкой на секьюритизацию) составил почти 25%, превысив результат 2019 года (20%). Существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказала масштабная программа господдержки, в том числе «Льготная ипотека 6,5%», говорится в докладе ЦБ о развитии банковского сектора в декабре 2020 года. Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму более 1 трлн рублей.

«Мы видим ряд негативных моментов, которые в дальнейшем… при сохранении текущих тенденций могут привести к накоплению рисков», — сказал Данилов, сделав оговорку, что «пока какого-то «пузыря» и перегрева нет».

Что касается негативных моментов, то, во-первых, заметный рост стоимости жилья (около 10,5% за первые девять месяцев 2020 года) при сокращении доходов населения в значительной степени нивелировал выгоду для заемщиков от более низких ставок. Во-вторых, банки стали выдавать больше кредитов с низким (менее 20%) первоначальным взносом: 35% от выдач в III квартале по сравнению с 28% во II квартале. Причем в сегменте кредитования на покупку жилья на первичном рынке эта доля выросла еще больше (с 24% до 40%), говорится в докладе ЦБ. Кроме того, приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносом выдается заемщикам, у которых довольно высокая долговая нагрузка, добавил Данилов.



«Поэтому комбинация этих двух вещей при сохранении текущих темпов роста (ипотечного кредитования. — Прим. Банки.ру), а также с учетом роста стоимости жилья может в дальнейшей перспективе привести к накоплению рисков», — заключил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ. Он добавил, что регулятор следит за ситуацией.