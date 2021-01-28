Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает нужным продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках в депрессивных регионах. Это позволит продолжить развитие строительства в субъектах с низкой бюджетной обеспеченностью, заявил Аксаков на онлайн-конференции Ассоциации банков России.

«Сейчас идут дискуссии по поводу — продлевать льготную ипотеку или нет. Я являюсь сторонником продления, но не для всех регионов. Считаю, что льготная ипотека должна, может быть, продолжить свое действие в тех регионах, где мы бы хотели, чтобы активно развивалось строительное производство, это прежде всего депрессивные регионы, те, которые имеют меньшую бюджетную обеспеченность», — отметил Аксаков.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце 2020 года призывала вовремя завершить программу льготной ипотеки, поскольку рост спроса привел к росту цен на недвижимость, что нивелировало выгоду для ипотечных заемщиков. Минстрой России считает правильным сохранить льготную ипотеку, скорректировав механизм.