Банки должны предлагать кредиты с плавающими ставками только надежным заемщикам, которые останутся платежеспособными в случае повышения ставок. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции Ассоциации банков России.

Она отметила, что в 2020 году банки активно использовали плавающие ставки в корпоративном сегменте кредитования. «Кредиты по крупным компаниям — около 40%, кредиты МСП — примерно 20%, по рознице плавающие ставки не распространены, но банки активно стали обсуждать тему ипотеки по плавающим ставкам», — сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ.

«Здесь очень важно внимательно следить за кредитными рисками и предлагать их тем заемщикам, которые могут оценить свои риски и которые останутся платежеспособными в случае повышения ставок. Важно, чтобы процентные риски не трансформировались в кредитные риски», — подчеркнула она.

В ноябрьском «Обзоре финансовой стабильности» ЦБ допускал, что в условиях достижения ставками минимального уровня кредитные организации могут быть заинтересованы в развитии ипотеки по плавающим ставкам. Плавающие ставки при кредитовании физлиц в России законодательно не запрещены, но сейчас практически не используются. По данным ЦБ, доля задолженности по ссудам с использованием плавающих ставок в портфеле жилищных кредитов составляет менее 0,1%.