Объем ликвидных активов российских кредитных организаций в валюте сократился в декабре на 7,2 млрд долларов, свидетельствуют данные доклада ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2020 года» .

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте уменьшился до 46,7 млрд долларов с 53,9 млрд, главным образом за счет уменьшения остатков на корсчетах в банках-нерезидентах, указано в обзоре. Такое снижение отражает скорее возвращение к нормальному уровню после резкого прироста в ноябре, отмечают в ЦБ.

«Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия примерно 29% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем», — заверил регулятор.

Банки РФ заработали в 2020 году 1,6 трлн рублей Отдельно за декабрь 2020 года прибыль банковского сектора РФ составила 159 млрд рублей, что на 7% лучше результата за ноябрь.

Общий объем рублевых ликвидных активов банковского сектора (включают денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) в декабре вырос на 0,3 трлн рублей — до 15,3 трлн. Это на треть покрывает совокупный объем средств клиентов в рублях. Как поясняют в Центробанке, рост произошел главным образом за счет высвобождения ОФЗ, заложенных ранее по операциям РЕПО.

«В дополнение к ликвидным активам (15,3 трлн рублей) банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (например, высококачественных кредитов). На 31 декабря 2020 года объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога», составил 4,9 трлн рублей», — добавляет регулятор. Под «мягким залогом» подразумеваются активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по его кредитам, но еще не использованы в качестве залога.

ЦБ напоминает, что в декабре величина структурного профицита ликвидности банковского сектора сократилась на 0,1 трлн рублей, до 0,2 трлн. Основным фактором снижения было увеличение объема наличных денег в обращении до 0,5 трлн рублей после нулевого роста в ноябре; такая динамика наличных денег в целом соответствует сезонным тенденциям. Объем депозитов в Банке России уменьшился на 0,4 трлн рублей, однако это снижение было компенсировано погашением кредитов (РЕПО) от Банка России (минус 0,4 трлн рублей, или 9,5%). Остаток задолженности банков по операциям РЕПО с ЦБ на конец года составил почти 1 трлн рублей (1% всех обязательств).



Как сообщалось, в начале 2021 года резко увеличился структурный дефицит ликвидности банковского сектора и на 27 января достиг 1,04 трлн рублей.