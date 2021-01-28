Столичный бюджет потерял примерно 700 млрд рублей из-за пандемии в 2020 году. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов», — рассказал Ефимов.



Он уточнил, что из этой суммы 200 млрд рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 млрд составили расходы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, еще порядка 200 млрд рублей — это те средства, которые власти вынуждены были не потратить: расходы, которые были перенесены в связи с нехваткой бюджетных средств.