Правительство рассматривает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, но официальная позиция по этой теме пока не сформулирована. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее депутаты из фракции «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже инфляции. Инициатива также предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий на уровне не ниже инфляции Индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном ФЗ, но в нем не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Отвечая на вопрос, найдена ли возможность индексации таких пенсий, Песков заявил: «Нет, пока вопрос в правительстве». «Вы знаете, что это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае пока никаких позиций не сформулировано», — пояснил он.



Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция, включая депутатов от «Справедливой России», а также ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у Кабмина и большинства парламентариев.