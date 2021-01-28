Получить прививку от COVID-19 в рамках всеобщей программы вакцинации скоро можно будет в одном из офисов Райффайзенбанка в Москве, сообщили в четверг в кредитной организации. Речь идет об отделении недалеко от станции метро «Смоленская» по адресу: Смоленский бул., дом 13/1. Для этой цели банк выделяет отдельное помещение, специально оборудованное в соответствии со всеми медицинскими требованиями и способное вместить достаточное количество посетителей, подчеркивается в сообщении.

«С самого начала коронавирусного кризиса мы старались сделать все, чтобы защитить здоровье наших сотрудников и клиентов, поэтому сейчас мы особенно рады снова внести вклад в борьбу с COVID-19, предоставив площадку для дополнительного пункта вакцинации», — отметил председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин.

Оператором программы вакцинации выступит лечебно-диагностическая сеть клиник «ОРИС», которая готова предоставить необходимое количество вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), выделенное для гражданского оборота в рамках вакцинации от COVID-19 департаментом здравоохранения города Москвы.



Пройти бесплатную вакцинацию может любой гражданин РФ или другого государства, находящийся на территории Москвы. Пункт вакцинации будет открыт для всех желающих по предварительной записи через кол-центр по телефону: 8 (495) 225-42-39. Прием пациентов будет вестись начиная с 1 февраля 2021 года по будним дням с 9:00 до 19:00.