ПСБ запустил цифровую карту «Мир», которая открывается с отдельным счетом к основной зарплатной карте для начисления выплат из Фонда социального страхования, говорится в релизе финучреждения.

Предложение действует для клиентов в рамках зарплатных проектов.

«Цифровая карта имеет функционал, аналогичный классическим пластиковым картам: ею можно также расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах при помощи платежных сервисов Mir Pay и Samsung Pay, оплачивать мобильную связь, осуществлять переводы по номеру телефона, карты или реквизитам счета. Кроме того, за каждую покупку, оплаченную по карте в различных категориях торговых точек, клиенту начисляется до 20% кешбэка по программе лояльности «Привет, Мир!», — сказано в сообщении.

Среди преимуществ цифровой карты — ее безопасность: карту невозможно потерять или подделать.