Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) предлагает бизнесу новый канал поддержки — онлайн-чат в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для корпоративных клиентов, сказано в сообщении финучреждения.



«С помощью онлайн-чата можно получить ответы как на технические вопросы, возникающие у клиента в процессе работы в системе ДБО, так и на различные вопросы, относящиеся к обслуживанию в банке: подключение новых продуктов и услуг, тарифы, открытие дополнительных счетов, уточнение реквизитов и многое другое», — говорится в релизе.

Онлайн-чат предоставляет информационно-консультационные услуги клиентам в «одном окне», не требуя выхода из системы ДБО и переключения на дополнительные каналы коммуникации, уточнили в банке.