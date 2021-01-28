«Тинькофф» завершил интеграцию умного телефонного робота Олега в клиентский кол-центр. За время пилотного проекта Олег научился помогать одновременно более 5 тыс. человек, мгновенно распознавать суть запроса клиентов, консультировать собеседника, а также разгружать кол-центр, предотвращая образование очереди на линии, сообщает пресс-служба компании.



«Телефонный робот Олег может сообщить баланс карты или отправить СМС с номером договора. Также он справляется и с более сложными задачами: помогает сменить тариф, изменить дату платежа по договору, может выступить консультантом и собеседником. Всего телефонный бот Олег обучен отрабатывать 60 сценариев запросов, с которыми клиенты обращаются чаще всего», — говорится в релизе.

Сейчас Олег отвечает более чем на 80% телефонных звонков от клиентов — физлиц. Он умеет шутить, может по-разному приветствовать абонентов, расстраивается, если ему предпочитают оператора, а когда не может помочь клиенту самостоятельно — зовет на помощь нужного специалиста кол-центра в зависимости от содержания запроса клиента.

Отмечается, что Олег помогает повышать лояльность клиентов за счет быстроты решения их вопросов, а также снимает нагрузку с кол-центра и экономит компании 30 млн рублей ежемесячно.



В компании обещают, что в ближайшее время Олег обзаведется новыми навыками для работы в кол-центре. Он сможет отрабатывать дополнительные сценарии и будет еще больше интегрирован с другим функционалом и сервисами в экосистеме «Тинькофф». Также Олег научится лучше подстраиваться под настроение собеседника и в зависимости от этого менять сценарий разговора с ним.