Московский Кредитный Банк (МКБ) расширил функционал мобильного приложения «МКБ Инвест», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Внутри мобильной платформы теперь стали доступны готовые инвестиционные идеи, подготовленные ведущими аналитиками «МКБ Инвестиции», которые упрощают процесс формирования инвестиционного портфеля. Информация доступна абсолютно всем пользователям и не требует дополнительных затрат», — говорится в релизе.

Также клиентам «МКБ Инвест» стали доступны новые пары валют на Московской бирже — появилась японская иена, гонконгский доллар, турецкая лира, казахский тенге и белорусский рубль.