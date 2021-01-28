Количество поступивших в Банк России жалоб на финансовые организации в 2020 году выросло на 13% по сравнению с годом ранее. Об этом руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута сообщил на онлайн-конференции Ассоциации банков России.



«По итогам 2020 года общее количество жалоб, поступивших в Банк России, возросло примерно на 13% по сравнению с 2019 годом и составило 278 тысяч жалоб», — сказал Мамута.

Динамика жалоб была разнонаправленной, отметил представитель ЦБ. Рост обращений был только по двум секторам — по кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг. «В значительной степени эти жалобы связаны с выходом на рынок большого количества новых розничных инвесторов», — добавил Мамута. Все остальные рынки показали устойчивое снижение числа жалоб от клиентов.

Ранее в ЦБ сообщали, что готовят законопроект, обязывающий банки самостоятельно отвечать на жалобы клиентов в 15-дневный срок. По словам Мамуты, банки смогут выполнять эти требования, поскольку уже сейчас отвечают в более короткий срок.