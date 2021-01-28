«ДОМ.РФ» может запустить первый из пилотных проектов по инфраструктурным облигациям во II квартале 2021 года. Об этом рассказал директор «ДОМ.РФ» по инфраструктурным облигациям Антон Никитин на конференции РБК «Рынок недвижимости — 2021: точки развития».

Как уточняется в сообщении компании, с помощью этого механизма будет реализован проект строительства жилья общей площадью 750 тыс. кв. м в Тульской области. Соответствующее соглашение о намерении между регионом и «ДОМ.РФ» сейчас находится на стадии подписания.

«В регионах должно появляться больше жилых районов с комфортной городской средой и необходимыми социальными объектами. «ДОМ.РФ» приступил к созданию специализированного общества проектного финансирования «Инфраструктурные облигации». Решение о появлении такого юрлица, которое будет отвечать за выпуск облигаций на фондовом рынке и выдавать займы на строительство инфраструктуры, принято на последнем наблюдательном совете «ДОМ.РФ». Вчера компания была зарегистрирована в ЕГРЮЛ, ее единственным участником является «ДОМ.РФ», — рассказал Никитин.



Сейчас в разработке пять пилотных проектов: в Ленинградской, Тульской, Тюменской, Сахалинской и Ростовской областях. Общая ожидаемая площадь возводимого жилья — более 4,5 млн кв. м. «ДОМ.РФ» уже провел селекторное совещание с Минстроем, и сейчас идет отбор новых потенциальных проектов в других регионах РФ. Так, в число пилотных регионов могут войти Воронежская область и Красноярский край.