Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн, на учете в центрах занятости стоят 2,56 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2 миллионов 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек», — сказал Котяков.