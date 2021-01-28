Общий суверенный государственный долг всех стран в конце прошлого года составил 98% мирового ВВП. Об этом говорится в обнародованном в четверг январском докладе «Бюджетный вестник» Международного валютного фонда (МВФ). Ранее специалисты ожидали, что госдолг всех стран достигнет 101,5% к концу 2020 года. Согласно произведенным до пандемии расчетам фонда, показатель должен был составить 84%.

Специалисты МВФ также сообщили, что в прошлом году международная финансовая помощь в размере 14 трлн долларов «способствовала спасению жизней, а также ослабила влияние пандемии на потребление и производство». «Наряду с экономическим спадом, вызвавшим снижение доходов, такая поддержка привела к росту государственного долга и дефицита», — отмечается в докладе.

Мировой ВВП сократился на 4,3% из-за пандемии Это самое резкое сокращение мирового производства со времен Великой депрессии, сказано в докладе.

«Наибольший рост дефицита и долга был отмечен в странах с развитой экономикой, за ними следуют страны с формирующимся рынком, страны со средним уровнем дохода и развивающиеся страны с низким уровнем дохода. В странах с развитой экономикой более высокий дефицит отражает примерно равномерное увеличение расходов и снижение доходов, в то время как в странах с формирующейся рыночной экономикой и странах со средним уровнем дохода и развивающихся странах с низким уровнем дохода в среднем рост дефицита в значительной степени обусловлен обвалом доходов, вызванным снижением экономической активности», — считают эксперты.

По оценке МВФ, более чем в 150 странах доходы на душу населения в 2021 году будут ниже уровня 2019-го. Ожидаемые совокупные потери производства с 2020 по 2025 год по сравнению с уровнем, прогнозируемым до пандемии, составляют 22 трлн долларов. МВФ прогнозирует, что в этом году мировая экономика вырастет на 5,5%.