В «СберБанке Онлайн» появилась история капитала с 2015 года: клиенты могут посмотреть, росла или падала общая сумма их средств, как менялись доли активов, как влияли на капитал большие покупки и другие события. В истории учитываются средства на картах и вкладах, в инвестициях и пенсионных продуктах. Это первый подобный сервис в России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Обычно для аналитики используют калькулятор и Excel, а мы упрощаем задачу и делаем историю доступной всем. Это дает возможность оценить, растет или «проедается» капитал, и сделать выводы. В будущем мы хотим еще подробнее показать клиенту, как он пришел к тому, что у него есть сейчас, какие решения на это повлияли, что сработало, а что нет. Когда видишь это наглядно, проще планировать будущее и ставить большие цели», — комментирует директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» СберБанка Алексей Ермаков.

График истории находится в разделе «Всего средств» (вкладка «Финансы» на главном экране приложения). Кроме истории, там можно оценить капитал на текущий момент: общий баланс, сколько и где лежит денег. И если нужно, то сразу же их перераспределить — например, открыть новый вклад или карту, выбрать инвестиционный продукт.



«Всего средств» — один из сервисов управления личными финансами (personal financial management, PFM) в «СберБанке Онлайн». Их задача — помочь клиентам «Сбера» позаботиться о будущем: не тратить лишнее, откладывать деньги, достигать финансовых целей и зарабатывать с помощью инвестиций, отмечают в банке.