Частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить. Что для этого нужно сделать, объяснила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

«Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях», — пояснила Подковкина.

Сами по себе такие звонки не являются нарушением. По словам специалиста, банки, как правило, предлагают «предодобренные» кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.

Если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, ему следует уведомить об этом кредитную организацию.

«Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных», — отметила в беседе с радио Sputnik Подковкина.

Если и это не сработает, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения таких звонков, заключила специалист.