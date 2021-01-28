Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 76,03 рубля. С начала торговой сессии было проведено 68,3 тыс. сделок на 3,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,83—76,5 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 92,155 рубля, увеличившись на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,6 тыс. сделок на 482,8 млн евро по курсам от 91,6925 до 92,515 рубля за евро.

Доллар к вечеру остается в приподнятом настроении, хотя ажиотаж уменьшился в размерах, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 76,12 рубля и может стабилизироваться в рамках 75,5—76,5 рубля. Это вполне адекватные внешним и внутренним условиям значения. Евро оценивается в 92,38 рубля, может вернуться в диапазон 90—92 рублей, которые выглядят более комфортными для него», — комментирует эксперт.