Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг поддержал поправки к законопроекту о штрафах за нарушения закона об устойчивом Интернете в РФ, которые направлены на ужесточение санкций в сфере защиты персональных данных.

Сам законопроект рекомендован к принятию во втором чтении. Автором ряда поправок выступил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Изменения предлагается внести в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Согласно поправкам, обработка персональных данных в случае, если это не предусмотрено законодательством, повлечет штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас штрафы за это правонарушение установлены на уровне в два раза меньше.

Кроме того, в КоАП предлагается прописать, что повторное нарушение повлечет штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 12 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Обработка персональных данных без согласия, данного в письменной форме, согласно тексту, повлечет штраф для граждан в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас — от 3 тыс. до 5 тыс.), для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей (пока — от 10 тыс. до 20 тыс.), для юридических лиц — от 30 тыс. до 150 тыс. рублей (на текущий момент — от 15 тыс. до 75 тыс.).