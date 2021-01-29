Число претендентов на оптовые закупки сахара могут сократить, в правительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции, пишут «Известия», ссылаясь на источники. Первоначально идею выдвинула ФАС, затем ее поддержали в Минпромторге, отметил один из собеседников издания. Ведомства хотят знать, что за компании покупают сахар и что они делают с товаром: продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не станут выше.
С начала года производители сахара постоянно фиксируют повышенный спрос на сахар, отметил один из собеседников. Заводы сообщают о ситуации в Минпромторг и Минсельхоз, предлагая контролировать поток оптовых покупателей. По сути, речь идет о создании системы мониторинга, которая приостановит спекулятивные закупки, если они есть. По словам источника, у заводов есть юридические возможности проверять своих контрагентов.
Производители уверены, что не весь проданный ими товар доезжает до розницы, рассказал другой собеседник издания. Изготовители действительно поставили вопрос о создании системы мониторинга за покупателями, поэтому формирование реестра тех компаний, которые гарантированно получат продукцию, обсуждается, подтвердил источник.
Ранее Счетная палата РФ заявила, что видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен.
В обсуждении создания реестра компаний участвуют в том числе ФАС и ФНС, сообщил еще один источник на рынке сахара. Сейчас в России функционирует 69 сахарных заводов, на каждый из них приходится почти по 116 покупателей, уточнил он. Спрос растет лавинообразно, поэтому контролировать нужно не только компании, которые стремятся приобрести сахар, но и объем продукции, который можно продать «в одни руки», считает собеседник издания.
В пресс-службе Минпромторга сказали, что в ведомство не поступала информация о конкретных фактах и предприятиях, которые закупают отечественные сахар-песок и подсолнечное масло в спекулятивных целях. Рынок потребления сахара и масла в стране в целом сложился, все его основные участники хорошо знают друг друга. Как отметили в министерстве, чтобы оценить серьезность проблемы, заводы могут сравнить объемы отгрузки год к году с учетом предприятий, которые приобретают сахар. Это позволит определить новых участников, а также выяснить, кто увеличил объемы закупки.