Число претендентов на оптовые закупки сахара могут сократить, в правительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Первоначально идею выдвинула ФАС, затем ее поддержали в Минпромторге, отметил один из собеседников издания. Ведомства хотят знать, что за компании покупают сахар и что они делают с товаром: продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не станут выше.

С начала года производители сахара постоянно фиксируют повышенный спрос на сахар, отметил один из собеседников. Заводы сообщают о ситуации в Минпромторг и Минсельхоз, предлагая контролировать поток оптовых покупателей. По сути, речь идет о создании системы мониторинга, которая приостановит спекулятивные закупки, если они есть. По словам источника, у заводов есть юридические возможности проверять своих контрагентов.

Производители уверены, что не весь проданный ими товар доезжает до розницы, рассказал другой собеседник издания. Изготовители действительно поставили вопрос о создании системы мониторинга за покупателями, поэтому формирование реестра тех компаний, которые гарантированно получат продукцию, обсуждается, подтвердил источник.

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В обсуждении создания реестра компаний участвуют в том числе ФАС и ФНС, сообщил еще один источник на рынке сахара. Сейчас в России функционирует 69 сахарных заводов, на каждый из них приходится почти по 116 покупателей, уточнил он. Спрос растет лавинообразно, поэтому контролировать нужно не только компании, которые стремятся приобрести сахар, но и объем продукции, который можно продать «в одни руки», считает собеседник издания.

В пресс-службе Минпромторга сказали, что в ведомство не поступала информация о конкретных фактах и предприятиях, которые закупают отечественные сахар-песок и подсолнечное масло в спекулятивных целях. Рынок потребления сахара и масла в стране в целом сложился, все его основные участники хорошо знают друг друга. Как отметили в министерстве, чтобы оценить серьезность проблемы, заводы могут сравнить объемы отгрузки год к году с учетом предприятий, которые приобретают сахар. Это позволит определить новых участников, а также выяснить, кто увеличил объемы закупки.