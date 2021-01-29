📰 НПФ «Сафмар», в последнее время являвшийся лидером по доле вложений пенсионных накоплений в российские акции (она приближалась к 13%) среди крупнейших фондов по обязательному пенсионному страхованию, к концу года резко сократил такие вложения, пишет «Коммерсант» . За IV квартал вложения НПФ в акции сократились на 5,3 млрд рублей до 15,4 млрд, свидетельствуют расчеты по данным фонда. Продажи коснулись как рыночного портфеля акций, так и стратегического, который продолжил сокращаться и в начале этого года. В фонде объясняют свои действия ростом рисков инвестирования. Но выход из стратегических активов может свидетельствовать и о подготовке к сделке по продаже НПФ, полагают эксперты.

📰 К весне рубль может укрепиться, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой. За январь цена на нефть сорта Brent повысилась более чем на 10%, превысив отметку в 55 долларов за баррель. Но рубль проигнорировал хорошие новости с нефтяного рынка и снизился на 2,8% к доллару и на 1,6% к евро. По словам эксперта, если на нефтяном рынке не произойдет каких-либо неожиданных неприятных сюрпризов, то цены на нефть продолжат расти. А рубль при стабильном нефтяном рынке сможет краткосрочно укрепиться. В связи с этим в феврале ожидается курс доллара в коридоре 72—78 рублей, а курс евро в диапазоне 88—95 рублей.

📰 Рост портфеля ломбардов в прошлом году составил 10%, однако обеспечен он был не притоком новых клиентов, а ростом среднего чека, пишет «Коммерсант» . Небольшие несетевые компании, занимающие половину рынка, утратили до 30% клиентской базы. Во многих регионах не работали точки продаж, клиенты чаще выкупали залоги, чтобы иметь на руках что-то на черный день, уехали и не вернулись мигранты, которые составляли существенную долю клиентов. Также возросла регуляторная нагрузка, которая привела к сужению рынка. В итоге в 2020 году рынок покинули 700 компаний — почти 20% значившихся в реестре ЦБ на начало года. До 90% сделок на рынке ломбардов обеспечены золотом, а цены на него в прошлом году выросли в 1,5 раза. В этом году участники рынка не ожидают значительного роста.

📰 Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром, пишет РБК . Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России на заседании 28 января решил, что эпидемиологическая обстановка в Греции и Сингапуре позволяет возобновить авиасообщение с этими странами. Полеты станут возможны с 8 февраля. С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.