Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН — общепит». Сообщение об этом распространила пресс-служба Титова.

С момента введения первых санитарных ограничений выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более, констатировал бизнес-омбудсмен. По различным оценкам, закрылось 20% предприятий индустрии, и процесс продолжается на фоне снизившегося спроса.

И до пандемии в отрасли общепита отмечались дисбалансы, связанные с применением различных налоговых режимов, пишет Титов. Для предприятий, работающих в легальном поле и использующих общую систему налогообложения (то есть для растущих компаний малого и среднего размера), деятельность фактически является нерентабельной, что ограничивает возможности по масштабированию бизнеса и провоцирует схемы его дробления.

По мнению уполномоченного, создать условия для роста компаний в сфере общепита, их последовательного перехода из категорий микро- и малого бизнеса в разряд средних и крупных компаний можно за счет изменения механизмов налогового регулирования.

В частности, речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли либо его снижении до 10%. Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%, напомнил Титов.

Кроме того, специально для общепита может быть создан особый налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения («УСН — общепит») с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно), для предприятий с выручкой от 800 млн до 2 млрд рублей — установить ставки 8% и 20% соответственно с увеличением допустимого количества сотрудников.

Реализация таких мер, по оценкам участников рынка, создаст условия для сохранения отрасли, привлечения в нее новых инвестиций, обеления рынка с повышением уровня декларируемой выручки.



Титов отметил, что результаты эксперимента могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях.