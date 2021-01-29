ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 30 января.

Курс доллара повысился на 6,73 копейки, составив 76,2527 рубля (76,1854 рубля на 29 января). Курс евро вырос на 16,53 копейки, до 92,2963 рубля (92,131 рубля на 29 января).

На валютных торгах Московской биржи на 13:21 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 28 копеек и составил 76,23 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 24 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 92,39 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 76,05—76,36 рубля за доллар и 92,16—92,42 рубля за евро.