🔸 Число частных инвесторов на Московской бирже растет с каждым днем. Стоит ли поддаваться моде на инвестиции? О том, почему инвестировать не только можно, но и нужно, читайте здесь.



🔸 Банк России собирается ужесточить требования к полисам страхования жизни, в первую очередь инвестиционного. О том, кто от этого выиграет, а кто проиграет, узнаем из публикации.



🔸 Говоря об инвестициях, чаще всего мы вспоминаем именно про акции. Разбираемся, какими они бывают, как попадают на биржу, как их правильно выбрать и купить, в рубрике FinTok.



🔸 Мир дождался вакцины от COVID-19, но, похоже, нажил проблемы, перед которыми медицина бессильна. О том, спасет ли вакцина от долговой пандемии, читаем в материале «Консенсус-прогноз на 2021 год».

🔸 Основной принцип доходности карт — выгода от их использования должна превышать расходы на обслуживание. О топ-3 доходных карт января узнаем из «Разбора Банки.ру».