Сборы компании «Ингосстрах» за 2020 год составили 116 млрд рублей (рост на 5%), прибыль после налогообложения — 12,3 млрд рублей (на 98% выше, чем за 2019-й), сказано в сообщении страховщика.

В частности, по операциям прямого страхования было получено 106,5 млрд рублей (рост на 3%), по операциям входящего перестрахования — 9,5 млрд рублей (увеличение на 38%).

«Общий объем выплат СПАО «Ингосстрах» за 2020 год составил 52,8 млрд рублей, что на 5% ниже объема выплат за 2019 год. Выплаты по операциям прямого страхования составили 50,6 млрд рублей (рост на 1%), по операциям входящего перестрахования — 2,2 млрд рублей (снижение на 59%). Инвестиционный доход СПАО «Ингосстрах» за 2020 год составил 11 млрд рублей, что на 28% выше, чем за 2019 год», — отмечается в релизе.

Объем активов «Ингосстраха» достиг 197,6 млрд рублей (прирост — 10%).

Данные представлены на основании предварительных итогов по ОСБУ.

