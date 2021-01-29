Каждый третий работодатель считает, что сотрудники компании должны быть трудоголиками, при этом приметы трудоголизма находят у себя две трети россиян, выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 500 менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. экономически активных граждан из разных округов страны.

Больше половины опрошенных работодателей (53%) не считают, что их сотрудники должны быть трудоголиками. О том, что в их компании работники должны буквально гореть работой, заявили 32% менеджеров по персоналу. По сравнению с 2010 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, доля работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, стала меньше на 5 процентных пунктов.

Также авторы исследования задались целью узнать отношение россиян к трудоголизму. Больше половины респондентов (64%) не согласны с утверждением, что «трудоголизм — это диагноз», в том числе 18% категорически не согласны, следует из релиза. Именно трудоголики двигают общество вперед, создают новые продукты и услуги, объясняют свою позицию опрошенные. Чаще других такого мнения придерживаются респонденты в возрасте до 24 лет (75%). В том, что трудоголизм — это заболевание, уверены 36% экономически активных россиян, в том числе 12% в этом совершенно не сомневаются. Видеть в трудоголизме болезнь больше свойственно опрошенным в возрасте 35—44 лет: среди них такую позицию разделяют 42%.

Трудоголиками считают себя 68% экономически активных россиян, причем абсолютно не сомневаются в этом 19%. О своем трудоголизме чаще сообщают женщины (72% против 63% среди мужчин) и опрошенные в возрасте до 24 лет (74%). Не считают себя трудоголиками 32% опрошенных, в том числе 6% точно в этом уверены.



Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп больше всего россиян, которые однозначно считают себя трудоголиками или склоняются к такой оценке, среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиком, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).