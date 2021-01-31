Новикомбанк запустил новый сервис для корпоративных клиентов. Теперь через систему дистанционного банковского обслуживания Новикомбанка для юридических лиц клиенты могут размещать свободные денежные средства в депозиты и неснижаемые остатки по счетам без посещения офиса банка. Это стало возможным благодаря переходу на новую современную платформу интернет-банка для корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данная услуга позволяет клиентам Новикомбанка заключать депозитные сделки онлайн, без установки отдельного банковского программного обеспечения. Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификаты для которой выпущены сторонними аккредитованными удостоверяющими центрами», — говорится в релизе.

Сервис доступен при использовании новой интернет-версии банка для корпоративных клиентов.