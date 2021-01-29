Правительство РФ будет стараться снижать трансакционные издержки, в том числе для малого бизнеса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) во время рабочей поездки в Карелию.

В ходе встречи директор Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит поинтересовался, как Кабмин планирует развивать работу в сфере снижения трансакционных издержек. Он рассказал, что летом был создан карельский региональный маркетплейс, который позволил местным предпринимателям выйти в интернет-торговлю. Однако тогда действовал режим пониженных ставок эквайринга, а сейчас он вернулся к прежним значениям и достигает 3—4%, что существенно для МСП.

Банк России: объем кредитов субъектам МСП в ноябре 2020 года уменьшился В ноябре 2020 года объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов сократился на 6,7% по сравнению с октябрем и составил 640,6 млрд рублей, что меньше аналогичного показателя годом ранее (819,2 млрд рублей). Об этом говорится в статистическом бюллетене Банка России «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».



«Слышим и также обязательно об этом в правительстве поговорим. Вопрос очень важный, постараемся, чтобы эти издержки все время постепенно снижались, в том числе для малого бизнеса», — отреагировал Мишустин.

По словам главы Кабмина, при высоких ставках эквайринга модель взаимодействия цифровых платформ с поставщиками и покупателями услуг становится неэффективной. «Сегодня цифровые платформы, которые активно развиваются, соединяют заказчиков необходимых услуг, в том числе и финансовых услуг, с теми, кто этим пользуется, предлагая более активно другие методы, которые, в первую очередь, снижают издержки бизнеса. И те самые (финансовые) трансакции, которые происходят при высокой ставке эквайринга, они, конечно, становятся неэффективными, если не предложить новую форму», — пояснил Мишустин.