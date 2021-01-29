Российские банки в 2020 году выдали ипотеку на 4,3 трлн рублей, что превышает результаты предыдущего года больше чем в полтора раза, следует из материалов Банка России.



Согласно статистике регулятора, по итогам 2020 года в РФ было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% превышает показатель 2019-го. В начале января министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании по социальным вопросам, которое провел президент РФ Владимир Путин, сообщил, что выданные в 2020 году около 1,7 млн ипотечных кредитов — это рекордный показатель.

В декабре 2020 года банки выдали более 211,5 тыс. ипотечных кредитов, что на 12% больше показателя ноября 2020-го и на 45% — декабря 2019 года, отмечает ТАСС . Объем выданных жилищных кредитов за последний месяц 2020 года превысил 560 млрд рублей, что на 14% больше, чем в ноябре 2020-го. По сравнению с аналогичным месяцем 2019 года объем выданной ипотеки вырос на 62,3%.



Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, в декабре 2020 года составила 7,36% (в предыдущем месяце — 7,38%).



На 1 января 2020 года задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования достигла 9,07 трлн рублей, увеличившись за месяц на 1,6%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее — на 21,4%. Доля просроченной задолженности по ИЖК в декабре снизилась до 0,8% с 0,9% месяцем ранее.