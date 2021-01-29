СберБанк начинает финансирование группы «ЦДС» для реализации масштабного урбанистического проекта «Новосаратовка». Как следует из релиза кредитной организации, речь идет о строительстве города-спутника на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей площадью около 700 га.

На первом этапе банк предоставляет финансирование в размере около 4,8 млрд рублей для строительства жилого квартала «Город Первых». Продажи квартир в ЖК будут осуществляться с использованием механизмов эскроу.

«СберБанк приступил к финансированию одного из крупнейших градостроительных проектов в стране, который реализуется на территории Ленинградской области. На начальном этапе мы профинансируем возведение первых очередей жилого квартала «Город Первых» на сумму 4,8 миллиарда рублей. Финансирование будет предоставлено по программе льготного кредитования Минэкономразвития на срок пять лет. Впоследствии банк планирует продолжить финансировать этот масштабный проект, в том числе его инфраструктурную составляющую — строительство дорог, социальных и других объектов», — рассказал старший вице-президент СберБанка Владимир Ситнов. Он подчеркнул, что проект имеет высокую значимость для всей девелоперской индустрии России.

Будущий город-спутник Петербурга рассчитан на 300 тыс. жителей, уточнила заместитель генерального директора группы «ЦДС» по производству и операционному управлению Венера Хадеева.

«ЦДС «Новосаратовка» — проект с уникальной сформированной средой для полноценной жизни, работы, досуга и отдыха в окружении природных ландшафтов. Проект предусматривает сбалансированное сочетание жилых домов, производственных и деловых зон, многофункциональных общественных пространств и рекреационных зон. В течение 20 лет планируется построить более 4,5 млн кв. м жилья для 300 тыс. человек, что сопоставимо с населением Мурманска или Петрозаводска. Реализация проекта начнется с освоения территории площадью 56 га», — отмечается в релизе «Сбера».



В первые шесть этапов строительства будут входить дома общей жилой площадью около 550 тыс. кв. м, школа на 1 375 мест и три детских сада на 870 мест, паркинги, коммерческие учреждения на первых этажах и даже пожарная часть.