МТС Банк увеличивает ежемесячный лимит снятия наличных по корпоративной карте «MTS Business» с 600 тыс. до 3 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Карта «MTS Business» платежной системы Mastercard позволяет индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам оперативно оплачивать хозяйственные, транспортные, представительские и другие виды платежей, связанные с бизнес-деятельностью, а также онлайн контролировать расходы предприятия.

Выпуск и первый год обслуживания корпоративной карты бесплатные.



Обслуживание во второй и последующие годы составит 1 тыс. рублей в год. Пополнение карты через банкоматы МТС Банка бесплатно, комиссия за пополнение через сторонние банкоматы составляет 1% от суммы внесения. Стоимость выдачи дополнительной карты — 500 рублей. Лимит на снятие наличных суммарно по всем картам счета составляет 100 тыс. рублей в день, в месяц — 3 млн рублей.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах любых банков составляет от 2% до 7% в зависимости от суммы в месяц.



Корпоративная карта доступна в интернет-банке и мобильном приложении «МТС Банк Бизнес». Владельцы «MTS Business» дополнительно получают скидки и специальные условия на партнерские предложения, а также могут подключиться к программе лояльности Mastercard «Бизнес-Бонус».

Действующие клиенты могут оставить онлайн-заявку на «MTS Business» на сайте банка или оформить корпоративную карту в операционном офисе, обслуживающем юридических лиц. Новые клиенты также смогут оформить карту при подключении программ расчетно-кассового обслуживания для рублевых или валютных счетов.