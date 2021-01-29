Количество новых клиентов лицензированных форекс-дилеров в РФ выросло в IV квартале прошлого года на 3 214, до 24 782, за год рост показателя составил более чем 13 тыc., свидетельствуют данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД). Число активных клиентов при этом увеличилось до 4 558 против 4 089 в III квартале и 2 398 на конец 2019 года. Торговый оборот в октябре — декабре 2020 года превысил 1,8 трлн рублей. За прошлый год прирост составил более 500 млрд рублей.

Количество инвесторов увеличивается, а число заключенных рамочных договоров достигло почти 25 тыс., прокомментировал руководитель СРО АФД Евгений Машаров. По словам управляющего директора «Альфа-Форекс» Кирилла Дронова, показатели компании за IV квартал продолжили расти в том же темпе, что и в предыдущие периоды. Он отметил, что в 2021 году тенденция продолжилась, в компании «Альфа-Форекс» ожидают около 3,5 тыс. активных клиентов уже в I квартале. Также в организацию переходят клиенты из офшорных компаний, потому что все больше платежных систем отказываются их обслуживать, клиенты опасаются в итоге не успеть вывести средства из таких компаний, пояснил Дронов.

В наступившем году можно надеяться на сохранение имеющейся тенденции роста заинтересованности инвесторов в российском рынке Forex, отметила генеральный директор «Финам Форекс» Зоя Неделько.

«Изменения в законодательстве, вступившие в силу с нового года, позволят форекс-дилерам заключать договоры дистанционно, что повышает доступность российского рынка Forex. С учетом позиции, ранее высказанной регулятором, надеемся на внесения изменений в законодательство, позволяющих предлагать клиентам новые инструменты, что также будет способствовать развитию рынка Forex», — пояснила она.