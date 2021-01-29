Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 29 января перечислило Банку России 2,4 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, сообщается на сайте агентства.

«2 млрд рублей перечислены в счет погашения основной суммы долга, 0,4 млрд рублей — в счет погашения процентов», — говорится в сообщении.

В общей сложности на погашение кредита агентство направило ЦБ 472,3 млрд рублей (464 млрд — в счет погашения основной суммы долга, 8,3 млрд — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 8,3 млрд рублей АСВ выплатило в 2021 году (7 млрд — по основному долгу, 1,3 млрд — по процентам).

Остаток задолженности агентства составляет 378 млрд рублей без учета процентов.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд. Эти денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

