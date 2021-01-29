Экспорт нефти из России в 2020 году в дальнее зарубежье опустился до минимума за 16 лет из-за сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ и снижения спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса, сообщает международное ценовое агентство Argus.

По данным агентства, отгрузки сырья по системе «Транснефти» в дальнее зарубежье в 2020 году по сравнению с 2019-м снизились на 26,54 млн тонн (540 тыс. баррелей в стуки), до 195,36 млн тонн (3,89 млн баррелей в сутки). «Это стало минимальным уровнем с 2004 года, когда поставки составили 3,76 млн баррелей в сутки (188,74 млн тонн)», — сообщается в обзоре.

«Уменьшение экспорта и транзита нефти стало следствием сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в условиях значительного ослабления мирового спроса на сырье из-за пандемии COVID-19», — поясняет агентство. В то же время, отмечается в его обзоре, ослабление ограничений по сделке ОПЕК+ позволит увеличить в 2021 году прокачку сырья на российские НПЗ.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 млн, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 млн. При этом ОПЕК+ условилась пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тыс. баррелей. Решение от 5 января такое — добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 млн баррелей в сутки в феврале и 7,05 млн в марте.

Россия в феврале сможет увеличить добычу на 65 тыс. баррелей в сутки и на столько же в марте, ее новые обязательства в рамках сделки ОПЕК+ составляют 9,184 млн баррелей в сутки на февраль и 9,249 млн баррелей в сутки на март.