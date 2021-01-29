Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 51 копейку к предыдущему закрытию и составил 75,45 рубля. С начала торговой сессии было проведено 59,4 тыс. сделок на 3,3 млрд долларов, диапазон котировок — 75,2325—76,355 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,6825 рубля, уменьшившись на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,2 тыс. сделок на 365 млн евро по курсам от 91,4 до 92,43 рубля за евро.

Валютный сегмент рынка постоянно меняет направление движения, к вечеру пятницы иностранные валюты корректируются после уверенного подъема ранее, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар торгуется по 75,34 рубля и в очередной раз ломает границы краткосрочного диапазона. По возможности стоит оставаться в стороне от этого «хаоса в стакане», потому что крупные игроки продолжают искать истину в курсах. Евро ведет себя более закономерно и логично, стоит 91,49 рубля и сохраняет за собой рамки движений в пределах 90—92 рублей, где ему и место», — комментирует эксперт.