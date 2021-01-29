Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 октября 2020 года. Статистика демонстрирует улучшение ситуации с достаточностью резервов в III квартале и за девять месяцев прошлого года.

Так, потребности в резервах сократились:

величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, — с 83,4 млрд на 1 июля (88,3 млрд на начало 2020 года) до 78,7 млрд долларов;

потребность в резервах для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев — со 121,3 млрд (120,5 млрд на 1 января 2020-го) до 111,2 млрд;

для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, — со 196,5 млрд (208,5 млрд на 1 января 2020-го) до 181,9 млрд;

величина резервов, достаточная для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков (композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками), — с 214,7 млрд (236,2 млрд на 1 января 2020-го) до 196 млрд долларов.

При этом фактическая величина международных резервов выросла, составив 583,4 млрд долларов на 1 октября против 568,9 млрд на 1 июля и 554,4 млрд на 1 января 2020-го.



Уточним, что при обновлении сводки Центробанк корректирует некоторые данные. В частности, была заметно скорректирована в большую сторону оценка композитного индикатора МВФ по состоянию на 1 июля 2020 года (по сравнению с ранее представленной оценкой в 182,3 млрд долларов). Исходя из этого, например, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для покрытия рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) на 1 июля составила 354,2 млрд (а не 386,6 млрд, согласно первоначальным подсчетам), то есть не выросла, а снизилась за II квартал (с 366,5 млрд на 1 апреля 2020-го), хотя осталась выше показателя на начало прошлого года (318,2 млрд долларов).