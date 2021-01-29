Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий в декабре вернулась к росту, превысив отметку в 12,5 трлн рублей, свидетельствует статистика Банка России.

Так, по состоянию на 1 января денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,524 трлн рублей — это на 3,2% выше по сравнению с аналогичным показателем на начало декабря (12,135 трлн — на 0,19% меньше по сравнению с 1 ноября). За год этот показатель увеличился на 29,7% (9,658 трлн на начало 2020 года).

Всего же за 2020 год сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в РФ, подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января составила 13,4 трлн рублей.

ЦБ отмечал, что в 2020 году под влиянием пандемии население и бизнес демонстрировали повышенный спрос на наличные деньги. При этом ситуация в России не была уникальной: как в развитых, так и в развивающихся странах эти тренды были вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в РФ.